Il fiuto del "finanziere a quattro zampe" Bac stana un pusher ai giardini Speyer

Prosegue l’attività di prevenzione e repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione e dei giardini Speyer da parte delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Ravenna. Nella giornata di sabato il cane antidroga Bac, giovane esemplare di Labrador già protagonista di moltissimi interventi, ha segnalato al proprio conduttore un 23enne di origine gambiana che si aggirava nei giardini pubblici e che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione dalle Fiamme Gialle.

Le operazioni di ricerca hanno permesso di rinvenire, ben occultato sull'uomo, un sacchetto di cellophane con all’interno 43 grammi di marijuana, oltre a 195 euro di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il gambiano, in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, era già stato denunciato in passato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Finanzieri hanno pertanto proceduto all’arresto del giovane, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lunedì mattina il pusher “fiutato” dal finanziere "a quattro zampe" è stato sottoposto a giudizio per direttissima davanti al Tribunale di Ravenna. Il Giudice ha convalidato l’arresto operato dalle Fiamme Gialle e ha fissato, su richiesta del difensore, una nuova udienza.