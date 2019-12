Il Generale di Brigata Giovanni Naccarato va in pensione: il saluto del sindaco di Cervia

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha salutato il Generale di Brigata Giovanni Naccarato, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna e Ferrara, per il suo collocamento a riposo dopo anni di onorato servizio. Il primo cittadino ha espresso al comandante "l’apprezzamento e la riconoscenza per l’encomiabile lavoro e la profonda dedizione a tutela dell’ambiente e del territorio", porgendogli i migliori auguri per il futuro.

Il curriculum

Il comandante Giovanni Naccarato, laureato in Scienze Agrarie e Forestali presso l’Università di Bologna, è entrato nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato nell’anno 1981, è divenuto Dirigente nell’anno 2009 quando ha ricevuto la nomina a Comandante Provinciale di Forlì-Cesena. In passato dal 1981 al 1997 è stato Funzionario Addetto del Comando Provinciale di Forlì, dal 1997 al 2002 è stato Capo dell’Ufficio Amministrazione Ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Punta Marina Terme, Ufficio che ha retto ad interim fino al 2003 mentre nell’anno 2005 per alcuni mesi ha retto l’interim come Comandante Provinciale di Ravenna e Ferrara e dal 2002 al 2007 è stato Comandante Provinciale per le Province di Forlì-Cesena e Rimini.

Altro interim per alcuni mesi dell’anno 2006 quando ha retto ancora l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina, ed ancora un altro interim per avere retto dal 2007 al 2008 il Comando Provinciale di Rimini, è stato anche Funzionario Responsabile del Servizio Certificazione Cites per le Province di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna dal 2002 al 2008.

Dal 2006 al 2008 è stato Rappresentante della Delegazione di Parte Pubblica del Corpo Forestale dello Stato. Dal 2006 al 2009 con Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato è stato nominato nella Commissione Periferica per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale del Comando Regionale di Bologna in qualità di Presidente Supplente. Ancora dal 2008 al 2009 ha fatto parte della Commissione periferica per le pari opportunità al Comando Regionale di Bologna in qualità di Presidente Supplente. Ha ricevuto oltre 30 incarichi per commissioni tecniche, relatore a convegni in ambito ambientale, docenze a corsi antincendi boschivi per volontari della protezione civile.

Ha effettuato pubblicazioni scientifiche e lavori originali come il Volume dal titolo “Le Pinete Ravennati – Storia di un Bosco e di una Città”, un lavoro originale presentato al 3° Corso di Formazione Dirigenziale sul tema “Il quadro normativo nazionale ed europeo in materia ambientale con particolare riferimento alla Rete Natura 2000” , un testo originale sul tema incendi boschivi dal titolo “Analisi del sistema di previsione, prevenzione, lotta e contrasto agli incendi boschivi con particolare riferimento alla provincia di Forlì-Cesena”. Ha ricevuto nell’anno 2004 un attestato di benemerenza da parte della Federazione Nazionale Pro-Natura per l’attività svolta a tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale, naturale e faunistico.

Nel 2010 gli è stato conferito dal Capo del Corpo Forestale dello Stato una Lode per l’impegno professionale in una complessa indagine internazionale con l’Europa dell’Est di animali rari in via di estinzione. Nell’anno 2011 è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2012 è Comandante Provinciale del Corpo Forestale di Ravenna e Ferrara e nel 2016 a seguito dell'assorbimento del Corpo nell'Arma dei Carabinieri è Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna e Ferrara. A dicembre 2019 è passato al grado di Generale.