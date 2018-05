Il Generale Visone in visita ai Carabinieri di Cervia-Milano Marittima

Il Generale di Corpo d'Armata Aldo Visone, Comandante Interregionale “Vittorio Veneto” con sede a Padova, ha fatto visita ai Carabinieri della Compagnia di Milano Marittima, dove è stato ricevuto dal Comandante della Compagnia, Maggiore Giuseppe Mercatali. Presente anche il Comandante Provinciale di Ravenna, Colonnello Roberto De Cinti.

L’alto ufficiale, nell’incontro con Carabinieri in servizio della Compagnia e della Stazione Carabinieri Forestali, quelli in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e un rappresentante dell’Amministrazione Comunale cervese, ha tenuto a ringraziare il personale per il quotidiano impegno svolto sul territorio, anche e soprattutto durante il periodo estivo in cui si registra un considerevole afflusso turistico. Ha sottolineato come la vicinanza al cittadino e la professionalità nel rispondere alle esigenze di sicurezza da questo palesate siano l’elemento distintivo dell’essere Carabiniere. Valori, questi, su cui continuare ad improntare il quotidiano servizio istituzionale rafforzando sempre più il rapporto di fiducia da esistente tra l’Arma e la popolazione. Il Generale Visone, accompagnato dal Comandante Provinciale e da quello di Compagnia, ha proseguito la visita recandosi nelle stazioni di Savio e Cervia, incontrando i militari presenti con cui ha trattato della sicurezza, apprezzandone l'operato e la presenza costante sul territorio.