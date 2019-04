Il 'giallo' delle varianti di Fosso Ghiaia e Mezzano: "Ancora nulla di certo"

"Da mesi ci stiamo occupando dell’annosa questione delle varianti di Fosso Ghiaia e di Mezzano-Glorie-Camerlona, per le quali abbiamo presentato in Consiglio comunale una serie di atti in consiglio comunale corredati da uno studio di fattibilità realizzato dai nostri tecnici per la loro realizzazione. Atti che sono previsti per la discussione il prossimo 14 maggio. La notizia di questi giorni secondo la quale le varianti sono appena state reinseriti nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) 2020-2025 ci ha incuriosito. Abbiamo, quindi, deciso di verificare direttamente con la segreteria della commissione regionale che sta elaborando il PRIT 2020-2025. La risposta che abbiamo ottenuto é che, allo stato attuale, non risulterebbe essere ancora stata inserita, ne tantomeno votata, alcuna variante per il nostro territorio".

A parlare sono Veronica Verlicchi (la Pigna) e Marco Maiolini (Gruppo Misto), consiglieri d'opposizione, dopo l'annuncio del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi sulla realizzazione della variante di Fosso Ghiaia e quella di Mezzano. "Risulta, inoltre, calendarizzata una nuova riunione della commissione regionale entro 10-15 giorni in occasione della quale verrà messo in discussione un testo pressoché definitivo con le integrazioni della Giunta Regionale, a seguito degli incontri che la stessa ha avuto nei territori provinciali - proseguono i due consiglieri - Insomma, ad oggi non vi é nulla di certo riguardo l’inserimento delle varianti di Fosso Ghiaia e di Mezzano, attese da oltre 30 anni. Va specificato, inoltre, che l’inserimento nel PRIT non garantisce la realizzazione dell’infrastruttura fino a quando ANAS non stanzia i fondi necessari. I residenti di Fosso Ghiaia e di Mezzano devono, purtroppo, attendere ancora prima di poter festeggiare. Stante la situazione, assume particolare rilevanza la discussione delle nostre mozioni in Consiglio comunale il prossimo 14/05. In particolare, la mozione che chiede alla regione di inserire nel PRIT le suddette varianti. Mozione che negli intenti, dovrebbe essere firmata e quindi sostenuta da tutti i consiglieri Comunale affinché acquisti più credibilità in Regione. Attualmente, la mozione é stata firmata anche dai consiglieri Panizza, Manzoli, Tardi, Rolando e Tavoni. Auspichiamo che anche gli altri consiglieri che attualmente non hanno firmato si convincano dell’importanza di questo documento".