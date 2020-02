Il 'Giardino dell'incontro' dedicato alla memoria di Mauro Corzani

Si è svolta giovedì 13 febbraio, presso il parco della Scuola dell’Infanzia Le Capanne e dell’Asilo Nido Fattoria di Villanova di Bagnacavallo, l’intitolazione del Giardino dedicato all’incontro, all’ascolto e alla partecipazione pubblica a Mauro Corzani, storico responsabile dei Servizi Educativi e Sociali del Comune di Bagnacavallo prima e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna poi, venuto a mancare un anno fa.

In ricordo di Corzani è stata scoperta una targa sul muro esterno dell’edificio ed è stato messo a dimora un acero proveniente dal Podere Pantaleone. Sono stati poi letti pensieri e dediche che andranno a far parte del "Quaderno dei ricordi…" che sarà conservato presso la Scuola dell’Infanzia di Villanova. Hanno ricordato la figura di Corzani per il Comune il sindaco Eleonora Proni e il vicesindaco Ada Sangiorgi e per l’Unione il sindaco referente Enea Emiliani. Hanno partecipato, accanto alla moglie Iole e alla figlia Caterina, altri amministratori e colleghi.