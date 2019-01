Il giorno dopo il terremoto, il sindaco: "La comunità ha reagito in modo responsabile"

"Passata la grande paura causata dal forte terremoto del 15 gennaio e ormai ultimate le attività legate alla gestione dell’evento, compreso il monitoraggio e il controllo delle diverse strutture, voglio ringraziare di cuore tutti i cittadini ravennati e i media locali e nazionali che con grande spirito civico ci hanno aiutato e sostenuto nella diffusione delle notizie, pubblicando puntualmente i nostri comunicati e condividendo in proporzioni davvero considerevoli le informazioni diffuse sui nostri profili social". A parlare, il giorno dopo il terremoto che ha scosso la città, è il sindaco Michele de Pascale.

"Nella gestione dell’emergenza, causata da un evento calamitoso, la comunicazione e la diffusione delle informazioni in maniera capillare, precisa e tempestiva è fondamentale e può fare la differenza nel garantire la sicurezza e nel mantenere la calma per quanto possibile - prosegue il primo cittadino - La reazione responsabile della nostra comunità non mi sorprende, ma allo stesso tempo non la ritengo scontata, per questo mi fa particolarmente piacere esprimere questo mio sentimento. Infine voglio ringraziare sinceramente tutti gli uomini e le donne della struttura comunale, di tutte le istituzioni e le forze di protezione civile, di polizia e dell’ordine, che hanno lavorato intensamente anche durante la notte, per gestire nel modo più efficace l’emergenza e garantire l’incolumità pubblica”.