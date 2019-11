Il giorno dopo la tempesta: "Il peggio è passato, ma non abbassiamo la guardia"

"Sembra che il peggio sia passato. Anche questa volta siamo stati messi a dura prova, ma ancora una volta ce l'abbiamo fatta!". Il sindaco di Cervia Massimo Medri lunedì mattina commenta la situazione di maltempo che domenica ha messo sottosopra buona parte della Romagna, così come dell'Emilia. Il picco di marea della notte non ha causato problemi nè sul versante dei corsi d'acqua, nè sul porto canale. I livelli sono in fase di diminuzione e in molti casi sono rapidamente scesi sotto i livelli di attenzione. Rimane comunque l'allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di lunedì, "quindi non abbassiamo la guardia", commenta Medri.

"Voglio ringraziare tutti coloro che in questo lungo weekend hanno lavorato per la nostra sicurezza, i nostri tecnici, la Protezione Civile, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, i volontari e le ditte specializzate - conclude il primo cittadino - Buona settimana a tutti!".