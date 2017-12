Il giovane studente ravennate eletto italiano dell'anno premiato dal sindaco

Il sindaco Michele de Pascale ha voluto incontrare personalmente mercoledì mattina in Municipio Mattia Strocchi, lo studente diciannovenne dell’Itis di Ravenna che ha progettato un esoscheletro riabilitativo per persone con disabilità e che è stato decretato per questo italiano dell’anno, dal sondaggio voluto da www.italiani.coop, in collaborazione con Ansa e realizzato da Nomisma, ricevendo anche riconoscimenti internazionali. Il sindaco si è congratulato con lui, manifestandogli l’apprezzamento da parte di tutta la città per la valenza del suo progetto di cui andare fieri in tutto il mondo.