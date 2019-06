Il 'Green-Go Bus' non si ferma: 1500 persone a bordo in cinque settimane

A cinque settimane dall'attivazione della seconda linea, gratuita, del Green-Go Bus, la nuova navetta attiva e operante da via della Costituzione a via XX settembre a Faenza, figlia di un accordo tra il Comune e Viaggi Erbacci, ha quasi raggiunto le 1.600 persone trasportate. La fascia di orario più utilizzata è quella serale (17-19.30) con 640 persone seguita da quella pomeridiana (12-14) con 503 passeggeri e quella mattutina (7.30-9.30) con 455 persone. Nell'ultima settimana, che ha visto quasi 430 persone salite, il giorno di maggior utilizzo della linea B è il lunedì (113 unità), seguito dal giovedì (77), martedì (76), mercoledì (66), venerdì (62) e sabato (30). La navetta prevede una corsa ogni 15' circa e permette agli utilizzatori di poter usufruire di sette fermate che, oltre al capolinea di via della Costituzione, includono piazzale Sercognani nelle due direzioni, via Naviglio (zona poste), via XX settembre, corso Garibaldi e via San Silvestro.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !