Il Labrador finanziere fiuta la droga nascosta nel calzino: due giovani nei guai

Qualche sera fa le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, due equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Bologna e un'unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ravenna hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, specialmente quelli inerenti lo spaccio di stupefacenti.

In tale ambito, nei pressi di via Boezio a Ravenna, gli agenti hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo due persone, successivamente identificate per un 24enne e un 25enne albanesi, in regola con le norme sul soggiorno ma già noti per reati contro il patrimonio. Nel corso del controllo Lucky, il cane antidroga della Finanza, ha segnalato agli agenti la probabile presenza di stupefacenti addosso ai due. Infatti il 25enne, dopo averlo estratto dal calzino destro, ha consegnato agli agenti uno spinello di marijuana, che è stato sequestrato. Durante la perquisizione dell’auto, tra i due sedili anteriori, è stato rinvenuto e sequestrato un oggetto in metallo lungo circa 59 centimetri, simile a una mazza da baseball.

Pertanto il 24enne, che non è stato in grado di giustificare il possesso dell’oggetto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre il 25enne è stato denunciato all’Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.