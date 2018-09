Il Labrador Shonny cerca casa: Clama lancia l'appello per un'"adozione del cuore"

L'associazione Clama, che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile di Ravenna, lancia un appello per trovare una casa a Shonny. "E' un bellissimo Labrador che per problemi familiari non dipendenti da lui cerca con urgenza una nuova casa. E' affettuoso, una montagna di “tanto cane” solo in cerca di affetto e compagnia. Si butta a pancia all’aria per le coccole, risponde ai comandi (ma solo se intuisce la presenza di un biscottino), adora giocare con l’acqua e gli umani. Abituato in casa e giardino, con i cani maschi va a simpatia, con le femmine è sempre andato d’accordo. Shonny è un’adozione "del cuore", perché ha 12 anni: questo non gli impedisce di correre, saltare, giocare e impazzire di gioia alla vista del guinzaglio. Purtroppo ora non può godere di molte passeggiate e giochi nel parco. Non fatevi spaventare dall’età: quello che conta è il presente e i tanti giorni che potrete regalare a questo gigante buono. Chi adotterà Shonny, oltre a vagonate di affetto incontrollabile, godrà anche dei benefici del Progetto “Adotta un nonno” dell’Associazione Clama". Per informazioni 3398952135.

Il progetto 'Adotta un nonno'

L'associazione Clama ha creato una rete di "Amici dei nonni" che si sono resi disponibili a offrire tariffe di favore per l'acquisto di alimenti, parafarmaci, cure veterinarie e servizi di toelettatura. Pertanto chi adotterà un cane anziano tramite Clama sarà dotato di una tessera personale, con la quale avrà diritto a sconti negli esercizi convenzionati; l'associazione offrirà inoltre un contributo annuo di 50 euro da utilizzare per il benessere dell'adottato.