"Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro": celebrato il Primo Maggio

Primo Maggio social anche a Ravenna. La festa dei lavoratori, celebrata al Museo d’arte della città, è andata in onda in diretta streaming alle 11 davanti al Museo d’arte della città. Messaggio dell'edizione 2020 "Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro". Hanno preso la parola il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale e, a nome dei tre sindacati, il segretario della Cisl, Roberto Baroncelli. In ottemperanza ai provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria, la cerimonia si svolgerà in forma ridotta e senza presenza di pubblico.

Foto di Massimo Argnani