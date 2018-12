Il loro ex compagno torna dalla Germania: organizzano una cena di classe a 42 anni dal diploma

Dopo essersi diplomati all'ITI N.Baldini sezione B elettrotecnica nel 1976, i "ragazzi di una volta" si sono ritrovati, nell'occasione del ritorno di un compagno che vive e lavora in Germania, davanti a una tavola imbandita. E' stata una serata piacevole dove ognuno ha raccontato le proprie scelte professionali, spesso distanti dalla specializzazione conseguita in via Marconi, e le esperienze di vita attraversate nel corso di oltre otto lustri, oltre a simpatici aneddoti sugli anni vissuti nelle aule dell'ITI. Presenti: Andrini, Beneventi, Cavallaro G., Cavallaro T., Contessi, Giuliani, Monti, Pompignoli, Randi, Venturini, Zanzi, Zardi.