Il lungomare di Milano Marittima nel nome dell'imprenditore Italo Benzi

Il lungomare di Milano Marittima sarà intitolato all'imprenditore Italo Benzi. La cerimonia si terrà sabato alle 11 in fondo a Via Cadorna. Confcommercio Ascom Cervia "ringrazia l’amministrazione comunale per avere accolto la proposta avanzata dall’associazione di inserire Italo Benzi tra i pionieri del Turismo - ai quali intitolare il Lungomare di Milano Marittima".

"Benzi - afferma il direttore di Confcommercio Ascom Cervia, Cesare Brusi - è stato un uomo del commercio, dell’impresa e del turismo che già negli anni ’50 ha lavorato per portare il turismo ad un alto livello di qualità. Tra i riconoscimenti e le benemerenze consegnategli ricordiamo: Olimpia 1955/56, Primo classificato al 4° concorso nazionale gastronomico “Riso 25” 1965, Premio ospitalità Italia Expo CT 75 e Fiprega, Attestato di Benemerenza Associazione Provinciale del Commercio e del Turismo 1980, Scala d’Oro 1980 e Maestro del Commercio Confcommercio 1990. Nel 1993 Ascom ha premiato Italo Benzi come “Un esempio per tutti noi”. Un esempio del mondo imprenditoriale turistico che Confcommercio Ascom Cervia intende ricordare e tenere a memoria per i valori e il carisma che hanno tratteggiato tutta la sua storia e la sua attività".

Italo Benzi, nato a Cannuzzo di Cervia il 10 ottobre 1912, ha iniziato sin da giovanissimo a mettersi alla prova come imprenditore riuscendo, tra tante difficoltà, ad acquistare un lotto di terreno alla quattordicesima traversa di Milano Marittima. Da quel momento la storia di Italo Benzi è quella di un uomo che è riuscito a credere nel turismo alla fine degli anni quaranta, quando ancora Milano Marittima aveva le strade sterrate e in pochi immaginavano potesse avvenire il miracolo della perla dell’Adriatico. Infine, già nel 1960 l’Hotel Deanna riuscì ad entrare eccezionalmente all’interno della celebre Guida Michelin.