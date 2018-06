Il mago Casanova di Striscia la Notizia porta a Cervia la "street illusion"

"Esiste la possibilità che due persone siano così tanto in sintonia che riescano a trasferirsi l'un l'altro non solo pensieri, ma anche oggetti?". E' la "street illusion" che il mago Antonio Casanova di Striscia la Notizia ha portato a Cervia, in un servizio andato in onda giovedì sera. Il mago ferma due ragazzi di fronte alla sede di Bper nella centralissima piazza Garibaldi, poi dà in mano a ognuno dei due una carta estratta da un mazzo. I due chiudono le mani e, quando le riaprono dopo il "passaggio magico" di Casanova, le due carte sono invertite, di fronte allo stupore dei giovani.