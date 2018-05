Il meetup A riveder le stelle dedica un'assemblea al 'caso Marinara'

Proseguono le assemblee del Meetup A riveder le stelle. Giovedì 10 maggio si parlerà di un tema recentemente trattato in consiglio comunale su sollecitazione dei gruppi di opposizione: il porto turistico di Marinara. "Ecomostro, occasione mancata di sviluppo turistico, pentolone di affari poco chiari? Dopo uno studio durato tutta l’estate del 2013, furono redatti dall’ex consigliere comunale Santarella ben sette esposti inviati alla Procura, alla Polizia Municipale e alla Corte dei Conti e venne presentata dal gruppo del Senato del Movimento 5 Stelle un’interrogazione parlamentare - spiegano dal meetup - a cui non è mai stata data risposta. Ne parleremo, per fare il punto sulla situazione e valutare quali altre azioni intraprendere, nell’assemblea che si terrà presso la sede di via Circonvallazione San Gaetanino 219A, a partire dalle 20.30. La cittadinanza è invitata".