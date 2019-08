Il Mei celebra Domenico Modugno: "Dedichiamogli il teatro Ariston"

Al Mei 2019 verrà celebrato Domenico Modugno, nell’anno in cui si ricordano i 25 anni dalla sua scomparsa. Giordano Sangiorgi, patron del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti – in occasione del Tavolo della Musica riunitosi per il Festival di Sanremo nei giorni scorsi in Rai a Roma ha avanzato la proposta di dedicare il Teatro Ariston proprio a uno dei più grandi cantautori nella storia della canzone italiana, anche in previsione della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Numerose sono state le adesioni all’iniziativa di Sangiorgi: sui social hanno già dimostrato il loro appoggio il cantautore, musicista e autore Franco Fasano, il cantautore Edoardo De Angelis e gli artisti Tueff, Deborah Bontempi, Vittorio Bonetti, Gianni Davoli.

La proposta è nata durante l’ultima edizione del Premio dedicato a Bruno Lauzi da parte di una commissione di artisti, giornalisti e discografici che negli ultimi 40 anni ha scritto pagine importanti della musica di casa nostra: Carlo Marrale (musicista fondatore dei Matia Bazar), Alberto Zeppieri (editore e produttore), la giornalista Rosita Marchese e Alessandro Caruso (figlio del Maestro Pippo Caruso). "Sarebbe un grande segno di rispetto e di innovazione e un meritato riconoscimento che ci auguriamo la Rai raccolga – dichiara Giordano Sangiorgi, Presidente della Giuria del Premio Lauzi – perchè farebbero entrare prima di ogni cosa la grande musica, il cuore e la passione nel segno del più grande made in Italy musicale, già dentro la settantesima edizione del Festival di Sanremo ancora prima di cominciare".