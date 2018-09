Il Mei e la Notte bianca rivoluzionano viabilità e sosta a Faenza

Sono numerose le modifiche alla viabilità programmate a Faenza nel prossimo fine settimana in occasione del Mei 2018 e della Notte bianca prevista nell'ambito della manifestazione. Il mercato ambulante di sabato 29 settembre si terrà in spazi più ridotti, in quanto una parte di piazza del Popolo sarà occupata dall'allestimento per la realizzazione del Mei, e si concluderà anticipatamente alle ore 13.00 (alle 13.30 quello in piazza Martiri della Libertà).

Dalle ore 16.00 di sabato 29 settembre, fino alle ore 01.00 di lunedì 1 ottobre, divieto di transito e sosta in piazza Martiri della Libertà, nel tratto da via Marescalchi al Palazzo del Podestà, e in via Bertucci (da via Paolo Costa a piazza della Libertà). Dalle ore 16.00 di sabato 29 settembre alle ore 01.00 di lunedì 1 ottobre, divieto di transito e sosta, in via Marescalchi (da via Torricelli a piazza Martiri della Libertà), nel controviale Baccarini (da via Ugonia al bar Franky), corso Baccarini (da via Carlo Zucchini a corso Mazzini), corso Mazzini (da via Pistocchi a via Fanino Fanini), piazza Martiri della Libertà e corso Saffi (dal civico 40 a via Manfredi, con divieto di sosta negli stalli di fronte alla Gelateria Linus Jazz). Obbligo di svolta a destra in via Zuffe, all'intersezione con via Torricelli, e in corso Baccarini all'intersezione con via Carlo Zucchini. Dalle ore 18.00 del 29 settembre fino alle ore 01.00 del 1 ottobre, divieto di transito e sosta in corso Matteotti (da via Severoli a via Nazario Sauro) e in corso Mazzini (da via San Filippo Neri a via Barbavara). Inversione del senso unico di marcia in via San Filippo Neri, da corso Mazzini a via XX Settembre.