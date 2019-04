Il Mei patrocinato dall'Agenzia nazionale giovani della Presidenza del Consiglio

Il Mei, Meeting delle etichette indipendenti, di Faenza ha ricevuto un riconoscimento nazionale. E' arrivato infatti il patrocinio al Mei 25 dell’Agenzia Nazionale Giovani della Presidenza del Consiglio. Un riconoscimento importante per il ruolo svolto da sempre dal Mei come piattaforma di scouting di giovani artisti emergenti provenienti dal ricco mondo delle etichette discografiche indipendenti e dal mondo dei festival per emergenti, che ha poi portato in questi 25 anni decine e decine di artisti sul proscenio nazionale e sulle più importanti vetrine della musica nazionale e internazionale. Inoltre, la Rai sarà a Faenza durante il mese di aprile per un servizio speciale sul prossimo Mei, che si terrà dal 4 al 6 ottobre a Faenza.