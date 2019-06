Il Mercato coperto di Ravenna: un viaggio tra le origini antiche e il suo futuro

Uno studio per raccontare le origini antiche, la storia dell’edificio aperto nel 1921, il suo ruolo urbanistico e commerciale, le scelte che hanno guidando la riqualificazione del Mercato Coperto di Ravenna. Sono i temi della ricerca storica “Il Mercato Coperto di Ravenna”, che verrà presentata il prossimo 3 luglio alla Biblioteca Classense di Ravenna, realizzata da Coop Alleanza 3.0 con il Patrocinio del Comune di Ravenna e con la collaborazione di Molino Spadoni.

Si tratta della prima delle iniziative in vista della riapertura del grande spazio novecentesco nel cuore del centro storico di Ravenna, in programma dopo l’estate. L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sul futuro di un luogo chiave della città, che riaprirà i battenti come spazio innovativo dedicato alle eccellenze enogastronomiche, alla cultura e alla convivialità. All’incontro pubblico nella Sala Muratori, dalle 17.30, parteciperanno il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il presidente di Coop Alleanza 3.0 Adriano Turrini, l’amministratore delegato di Molino Spadoni Leonardo Spadoni, il Massaro Emerito della Casa Matha Paolo Bezzi, la docente dell’Università di Bologna Tiziana Maffei, insieme agli autori del volume Paolo Bolzani, architetto e saggista, Franco Gàbici, giornalista e cultore di storia locale, e l’architetto Paolo Lucchetta, fondatore di RetailDesign, a cui si deve il progetto di riqualificazione del Mercato. A coordinare i lavori sarà Elio Gasperoni, in rappresentanza del Consorzio Mercato Coperto di Ravenna che unisce Coop Alleanza 3.0 – che ha seguito il cantiere per il restauro e il recupero dell’edificio – e Molino Spadoni, partner nella nuova gestione dell’antico Mercato.