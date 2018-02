Il mercato coperto riapre a ottobre: "Ritardo? 'Colpa' dei ritrovamenti archeologici"

La "storia infinita" del mercato coperto di Ravenna, partita con la concessione dal Comune alla Coop nel 2011, continua a far parlare di sè, dopo che qualche giorno fa hanno iniziato a circolare delle voci su una proroga della fine dei lavori a ottobre 2018.

"Stiamo rispettando pienamente, nei tempi e nelle modalità, la convenzione con il Comune di Ravenna per il recupero del mercato - spiegano da Coop Alleanza 3.0 - I lavori non si sono mai fermati e si sta realizzando, più che una semplice ristrutturazione, un vero e proprio restauro, d’intesa con la Sovrintendenza. Non c’è, dunque, un ritardo legato alla mancanza di attenzione o di investimenti per il centro della città da parte dell'azienda. L’accordo con il Comune, infatti, prevede termini di consegna perentori dei progetti e dello stato di avanzamento dei lavori al Comune, che li valuta con gli altri enti coinvolti, a partire dalla Sovrintendenza. Appena partiti gli scavi per le fondazioni nel mercato, ci sono stati alcuni ritrovamenti archeologici ed è stato necessario redigere un nuovo progetto, consegnato nel 2016 agli enti preposti e autorizzato dalla Sovrintendenza a settembre. Successivamente, nel corso del 2017, durante la demolizione di parti dell’edificio sono emersi man mano ulteriori opere che è stato necessario salvaguardare. Quello sul mercato coperto di Ravenna è un intervento su un immobile storico di grande importanza, che richiede cura ed attenzione: i tempi non si possono ridurre, ma noi ci faremo completamente carico dei costi aggiuntivi per i lavori di restauro non previsti, che non graveranno in alcun modo sulla comunità. Quanto alle impalcature sulle facciate, Coop Alleanza 3.0 si sta impegnando per toglierle quanto prima, compatibilmente con le esigenze tecniche del cantiere, mentre i lavori finiranno entro l'estate e l'inaugurazione è prevista per ottobre".