Il mercato del contadino torna all'orario invernale: viabilità modificata

Cambiano gli orari del mercato del contadino ospitato tutti i venerdì in piazzale Pancrazi a Faenza. Da venerdì 7 settembre si torna infatti all'orario invernale: il mercato inizierà alle 15.30, anzichè alle 16.30, per concludersi alle 19.30. Come sempre il venerdì, nell'area di piazzale Pancrazi compresa dallo Chalet dello Sport fino all'entrata nel parcheggio da via Oberdan, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli (con eventuale rimozione) dalle ore 14.30 fino alle 20.00. In quest'area è inoltre vietata la circolazione delle auto nelle corsie interne agli stalli di sosta.