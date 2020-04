Il mercato di Ravenna in onda sulla Rai come esempio di "buona pratica"

Nella puntata della trasmissione di Rai Due "I Fatti Vostri" andata in onda mercoledì si è tenuto un collegamento in diretta dal mercato di Ravenna, all'interno della zona recintata dello stadio. La soluzione trovata dal Comune di Ravenna, insieme alle associazioni di categoria e grazie alla disponibilità del Ravenna Football Club, è stata indicata come "buona pratica" per soddisfare le necessità di operatori commerciali e popolazione, nel pieno rispetto della normativa e delle misure di sicurezza richieste dal momento.

Nel territorio del Comune di Ravenna al momento sono stati riaperti i seguenti mercati, tutti in zone circoscritte con possibilità di accessi regolamentati e scaglionati: piazza Zaccagnini/via Sighinolfi, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna, Mezzano e, da giovedì 30 aprile, il mercato contadino in città al Parco Strocchi nella zona di via Vicoli.