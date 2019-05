Gran finale per "Il mestiere delle arti", la mostra vuole superare le 14mila presenze

Ultimi giorni al Museo Nazionale di Ravenna per la fortunata mostra “Il mestiere delle arti. Seduzione e bellezza nella contemporaneità”, curata da Ornella Casazza e Emanuela Fiori.

In questi mesi, quasi quattordicimila persone hanno ammirato “Il mestiere delle arti”. Visitatori che si sono dichiarati molto soddisfatti dalla qualità della mostra.

A colpire i visitatori, come si deduce dai loro giudizi, è stata la raffinatezza degli oggetti esposti, creati nei più diversi materiali, dal vetro all’oreficeria, dalle ceramiche alle sculture di piccolo formato. E la possibilità offerta dalla mostra di poter ammirare creazioni artistiche dei grandi maestri del contemporaneo che hanno indagato le forme dell’artigianato. Il tutto muovendosi all’interno del Museo per confrontare le opere ospiti con le collezioni classensi di arti “minori”, come gli avori e i bronzetti rinascimentali.

Emanuela Fiori, che del Museo Nazionale è la responsabile, non fa mistero della sua soddisfazione per il successo di questa esposizione che è in vetta alla classifica delle mostre più visitate nella storia recente del Museo.

Un successo che può essere accresciuto negli ultimi giorni di visita. L’esposizione chiude i battenti il 26 maggio e per chi desidera tornare ad ammirarla o non l’ha ancor fatto, il Museo propone un fitto calendario di “occasioni speciali”.

A cominciare dalle visite guidate gratuite a cura di “123Imparoastudiare” che sono in calendario per i venerdì 17 e 24 maggio alle ore 18, per sabato 18 e 25 maggio alle ore 17.30 e per domenica 19 maggio, alle ore 10.30, e infine per domenica 26 maggio, alle ore 10.30 e 17.30 (prenotazioni allo 051 847102 o via mail segreteria@123imparoastudiare.it).

Estremamente suggestivo il connubio di arte e musica reso possibile dall’Istituto musicale Verdi di Ravenna che propone, sabato 18 maggio e domenica 19 maggio vari concerti. E un ultimo appuntamento musicale domenica 26 maggio alle 18.30, con “Nuove musiche per strumenti - Ensemble 20.21”.

Non poteva mancare, sabato 18 maggio, l’appuntamento della “Notte dei Musei”. Per esso, la mostra viene eccezionalmente aperta dalla 20 alle 22.30 alla tariffa simbolica di 1 euro.

“10 giorni di opportunità imperdibili. Per non perdere l’occasione di ammirare una mostra che già in molti hanno apprezzato”, chiosa la direttrice Fiori.