Il micione Jonni è scomparso da casa: riportiamolo dalla sua famiglia

Jonni è scomparso a inizio 2018 e non è ancora tornato a casa. Jonni è un gatto maschio di quattro anni, beige con muso e orecchie più scure e zampe bianche, che il 3 gennaio si è allontanato da casa, in via Caduti per la libertà a Cervia. Il tenero gattone è sterilizzato ed è abituato a uscire ma non a restare fuori per la notte, non si fa avvicinare facilmente quindi in caso di avvistamento si raccomanda cautela. Chiunque lo incontrasse può contattare la sua proprietaria Olga al 3295650052.