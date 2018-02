Il Ministro Franceschini spiega la nuova Legge sullo spettacolo dal vivo

Giovedì 1 Marzo alle 19 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza si svolge un incontro con il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini sulla nuova Legge sullo Spettacolo dal Vivo e sul Protocollo di intenti sulla musica Jazz, introdotto dal candidato dem Stefano Collina. Apriranno l’incontro diversi musicisti tra cui Mirkoeilcane, rivelazione del Festival di Sanremo 2018 dopo la partecipazione al Mei 2017, e le cantautrici Iza & Sara, sorprese musicali romagnole al Premio Lauzi e altri artisti.

"In questi ultimi tre anni il Mibact ha portato una ventata di novità anche tra le istituzioni che hanno avuto, per quanto riguarda la musica, una maggiore attenzione per l’attualità e per i giovani che ne ripropongono il ricambio generazionale - spiega Michele Minisci, fondatore del Naima club di Forlì - si pensi alle gratuità per le iscrizioni della Siae agli under 30 e alle start up, ai maggiori incentivi per la promozione della musica dei giovani, a un aumento di sostegni a progetti nuovi per il settore musicale anche verso l’estero, a un segno positivo nel fatturato complessivo del settore musica, a maggiore spazio per gli indipendenti e per i giovani, al Bonus Stradivari per gli strumenti musicali e tanto altro ancora. Inoltre, Per la Romagna, in visita al Museo Secondo Casadei, il Ministro Franceschini ha preso un forte impegno per la valorizzazione del liscio. Certo, c’è ancora tanto da fare. Ci auguriamo di poter proseguire in questo positivo lavoro e in queste azioni a favore della cultura e della musica del nostro Paese. Per questi motivi invito tutti i musicisti, i gestori dei live club, degli studi di registrazione e delle etichette discografiche indipendenti presenti in Romagna all’incontro di giovedì".