Il Moto club dona camici e visiere protettive all'ospedale di Faenza

Il 29esimo “Winter Bikers”, svoltosi dal 10 al 12 gennaio 2020 presso il Laghetto del Sole a Faenza con l’aiuto di circa 100 volontari tra soci e amici del Moto club Winter Bikers di Faenza, ha visto tantissimi partecipanti da tutta Italia e da alcuni paesi esteri come Slovenia, Germania e Spagna. Dall’incasso della manifestazione, il Moto Club ha devoluto in beneficenza una importante somma a supporto della crisi dovuta al Coronavirus. A seguito di un enorme lavoro per la ricerca di materiali in questo momento di difficile reperimento, è stato possibile fare donazioni all’ospedale civile di Faenza mano a mano che gli articoli diventavano disponibili.

Sono state donate 170 Tute in tyvek (valore di 1.407 euro), 200 camici in tnt (valore di 976 euro), 80 visiere protettive (di cui 40 donate dal fornitore Ambrosini srl di Bertinoro, valore di 244 euro) e 500 camici in tnt (valore di 2.440 euro), per un totale superiore ai 5.000 euro. Inoltre, il titolare della Ambrosini srl di Bertinoro, Paolo Bombardi, ha donato delle confezioni di gel disinfettante; i camici sono stati forniti dalla ditta Ravaglia Sider snc di Fusignano, che ha lavorato con tempistiche eccezionalmente veloci, consegnando gli articoli il giorno successivo l’ordine.