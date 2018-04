Il Moving Infobus porta la radio in tutta la Bassa Romagna

Da mercoledì 11 aprile riparte da Lugo Moving Infobus, il camper per i giovani della Bassa Romagna che nelle prossime settimane attraverserà tutti e nove i comuni dell’Unione. Il progetto, attivo dal 2017, è un servizio di aggregazione e di partecipazione per i giovani, attraverso la tecnologia, il gioco, il fare radio, la musica. Moving è la redazione mobile di Radio Sonora, la web radio della Bassa Romagna, animato quotidianamente dai ragazzi della radio e dai volontari del servizio civile; è inoltre un luogo di distribuzione della YoungER card e uno spazio di informazione delle attività e delle progettualità per i ragazzi.

Moving è un progetto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (L.R.14/08) e realizzato in collaborazione con Radio Web Sonora; sono inoltre coinvolte le scuole secondarie di primo e di secondo grado dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, oltre alla Consulta dei ragazzi e delle ragazze.