Il Municipio di Massa Lombarda si illumina col tricolore

Il verde, il bianco e il rosso sulla facciata del municipio di Massa Lombarda per incoraggiare tutta l’Italia a superare l’emergenza e rimanere unita nell’affrontare questo periodo di difficoltà. Nella notte di Pasqua, tra sabato e domenica, il municipio massese si è infatti illuminato con il Tricolore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo illuminato il municipio della nostra città con i tre colori della bandiera italiana come auspicio, in questo momento così critico, di pronta ripartenza e invito all'unità dell'intero Paese – commenta il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi - La nostra comunità, solidale e generosa, è impegnata con determinazione e orgoglio affinché ciò accada nel modo migliore per tutti noi. Questo messaggio di unità e aiuto reciproco per noi assume un valore ancora più grande nei giorni in cui ricordiamo il 75esimo anniversario della Liberazione di Massa Lombarda”.