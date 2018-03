Il musicista Ambrogio Sparagna socio onorario dell'associazione 'Dis-ordine'

Mercoledì sera Ambrogio Sparagna ha ricevuto la tessera onoraria dell'associazione Dis-Ordine. Il noto musicista, fra i più attenti in Italia al recupero delle tradizioni popolari e da anni affezionato alla scena ravennate sul piano artistico e umano, è a Ravenna in questi giorni per il progetto Pazzi di Jazz.. Sparagna ha al suo attivo un'intensa attività concertistica internazionale realizzata periodicamente in numerosi paesi europei ed extraeuropei; un'ampia esperienza di didatta realizzata anche in ambito universitario, in particolare a Parigi dove ha insegnato Etnomusicologia nel biennio 1991/1992 presso l'Ottava Università, e la pubblicazione di numerosi saggi e documenti audiovisivi sulla musica popolare italiana. Maestro concertatore del Festival la Notte della Taranta, fonda per l’occasione un’orchestra di sessanta elementi composta da strumenti popolari con la quale dà vita a spettacoli straordinari in Italia e all’Estero con la partecipazione di noti ospiti come Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Gianna Nannini, Carmen Consoli, Piero Pelù, Francesco Di Giacomo, Giovanni Lindo Ferretti , Peppe Servillo e tanti altri a cui prendono parte decine e decine di migliaia di spettatori.