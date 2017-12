Il Natale porta in regalo un nuovo parcheggio: "Ma non basta per tutti i residenti"

"Il Natale ha regalato una boccata d’ossigeno ai residenti di Via Orioli a Fornace Zarattini: finalmente è stato terminato il parcheggio in fondo alla via che, con i suoi 36 posti disponibili, andrà sicuramente a migliorare la tragica situazione parcheggi". E' soddisfatto Mauro Bertolino, delegato comunale di Forza Italia Ravenna, che tuttavia esprime un'ulteriore richiesta: "Riteniamo non sia ancora sufficiente per risolvere la situazione e auspichiamo che l’anno nuovo porti in regalo ai residenti altri posti sfruttando aree già individuate dall’amministrazione da destinare ad altri parcheggi - prosegue Bertolino - Purtroppo l’edilizia moderna troppo spesso non tiene conto delle esigenze di parcheggio delle famiglie e inoltre le dimensioni sempre più piccole degli appartamenti inducono a usare sempre più frequentemente i garage come ulteriore appendice della casa".