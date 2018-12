Il Natale si avvicina: la Polizia "passa al setaccio" il centro cittadino

Con l’avvicinarsi delle festività, la Polizia di Stato ha incrementato i servizi finalizzati a garantire un sempre più elevato livello di sicurezza, con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria. In tale ambito, il Questore di Ravenna Rosario Eugenio Russo ha disposto una serie di controlli straordinari, effettuati tra sabato 1 e giovedì 6 dicembre, che hanno interessato le vie del centro cittadino e le aree attigue allo scalo ferroviario.

Ai controlli hanno partecipato agenti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, della Posto di Polizia Ferroviaria di Ravenna e della Polizia Municipale di Ravenna. Inoltre, i controlli sono stati eseguiti anche con alcune auto delle Polizia di Stato che hanno in utilizzo il sistema “Mercurio”, che consente di effettuare i controlli dei veicoli attraverso la lettura automatica delle targhe, anche quando questi si trovano in movimento. Complessivamente sono state identificate 86 persone; 393 le auto controllate, di cui 352 con “Mercurio”, 8 i verbali per violazioni al Codice della Strada. I servizi di prevenzione e repressione dei reati verranno intensificati per tutto il periodo delle festività.