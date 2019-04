Il negozio che ha 'vestito' la città compie 60 anni e diventa 'Bottega Storica'

Sabato "Le quattro Stagioni di Sette Alfeo" di Faenza, iscritta al numero 32 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 28 febbraio 2019, con titolo ad esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

Il negozio “Le 4 stagioni” nasce a Faenza nell’allora Corso Borgo, oggi Corso Europa, nell’aprile del 1959 per volontà di due donne: Dina Tassinari e Flavia Galanzi, rispettivamente nonna e mamma dell’attuale titolare Alfeo Di Sette. Dopo anni di vendita ambulante di abbigliamento e articoli di merceria di vario genere nei mercati di Faenza, Modigliana, Russi, Lugo e Brisighella, le due donne decisero di aprire un negozio di merceria a Faenza con vendita di filati, bottoni e articoli confezionati a mano da Dina quali grembiuli, mantelline, camicie da notte. Nel corso degli anni la bottega ha ampliato i propri spazi acquisendo il locale adiacente. Con l'ampliamento di superficie si è diversificata anche la gamma di prodotti e articoli offerti, per soddisfare le esigenze della clientela. Infatti nel 1972 Alfeo prese la gestione dell’attività insieme alla mamma Flavia e il negozio Le 4 stagioni da sola merceria divenne punto di riferimento per l'acquisto anche di abbigliamento uomo donna e bambino con reparto di intimo e merceria. Ancora oggi molti acquirenti, allora bambini, sono clienti affezionati del negozio, accolti dal titolare come amici. Molte commesse, ricordate con affetto dal proprietario, hanno lavorato negli anni presso il negozio, ora interamente gestito da Alfeo insieme alla moglie Maura.

Il negozio a oggi tratta linee di abbigliamento di marchi tra cui Bugatti, Geox, Essenza, Navigare, Diana, Gallesi, Parah, Wrangler, Rodrigo, sia uomo che donna. Le 4 stagioni, che quest’anno compie il 60esimo anno di attività, è un esercizio storico della città, soprattutto del quartiere “Borgo”, in cui anche fra imprenditori limitrofi si condivide l’amore per la propria professione e per la città, contribuendo alla sua vivacità. La consegna della targa Bottega Storica ad Alfeo Di Sette è stata effettuata sabato dal sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, dal Presidente Confcommercio Ascom Faenza Paolo Caroli e dal Direttore Francesco Carugati.