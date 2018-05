Il nuovo 'Giardino del tempo' tra ceramiche primitive e tirannosauri

È stato inaugurato a Giovecca di Lugo domenica 13 maggio “Gea - Il giardino del tempo”. Al taglio del nastro era presente il sindaco di Lugo Davide Ranalli, insieme agli autori del parco Sara Cortesi e Luigi Savorani; era presente inoltre Ermete Bartoli, creatore del parco geologico di San Potito.

I presenti hanno potuto partecipare alle visite guidate al percorso geologico, al villaggio preistorico e al giardino sensoriale: il parco raccoglie l’eredità di quello creato da Ermete Bartoli a San Potito, ora chiuso. Vi è stata inoltre la possibilità di assistere e partecipare alle attività di Keramos (con il supporto dell'associazione Pavaglione Ceramica di Lugo e il Comitato per lo studio dei beni storici di Lugo) con cotture ceramiche primitive e cotture raku e laboratori per adulti e bambini a cura di Urbano Mengozzi di Argentea Arte. È stato anche possibile assistere alla costruzione e allestimento di forni in buca per la cottura di copie di manufatti ceramici primitivi realizzati da Ermete Bartoli. Ospite speciale della giornata un “cucciolo di tirannosauro” a grandezza naturale a cura di Stefano Bono, che ha incantato i bambini presenti. Il parco è aperto su prenotazione.