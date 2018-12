Il nuovo lungomare di Milano Marittima si veste a festa per Natale

Si sono accese le luminarie nel nuovo lungomare di Milano Marittima grazie al contributo della Cooperativa Bagnini di Cervia, che ha creato una passeggiata illuminata ad arte con decine di archi luminosi che si snodano lungo quello che è diventato una delle promenade più eleganti della Riviera. Il nuovo Lungomare di Milano Marittima ha infatti reso alla località l’identità che merita, fondata sull’eleganza e la ricercatezza. E la Cooperativa Bagnini, che ha sempre sostenuto il progetto, non poteva non voler abbellire ulteriormente la passeggiata a ridosso della spiaggia in occasione delle prime feste natalizie che la città vive con il nuovo Lungomare.

Il nuovo seafront, che è caratterizzato dall’alternarsi di oasi verdi, giardini e spazi di design, è stato pensato anche come uno spazio di fruizione per l'arte dando vita a un luogo di espressione dell’anima di Milano Marittima fondata dall’artista Giuseppe Palanti. Questo stralcio è lungo un kilometro e si collega a sua volta al tratto fra via Baracca e via Cimarosa già realizzato in passato dal Comune insieme alla famiglia Batani che in quel tratto possiede il Palace Hotel. Oggi il Lungomare è ancora più bello con le calde luci di Natale che permettono di percorrerlo anche d’inverno per ammirare il mare dal tramonto, fare una passeggiata romantica, rilassarsi a leggere o chiacchierare sulle panchine o andare in centro a Milano Marittima passando sulla duna rinaturalizzata grazie al percorso in legno realizzato tra viale Forlì e via Zara.