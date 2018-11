Il nuovo Prefetto Enrico Caterino incontra i sindaci della Romagna faentina

Prima visita ufficiale a Faenza, giovedì pomeriggio, del nuovo Prefetto di Ravenna Enrico Caterino per un incontro con i sindaci dell'Unione della Romagna Faentina. Presenti anche il Questore Rosario Eugenio Russo, i Comandanti provinciali dei carabinieri Roberto De Cinti e della Guardia di Finanza Andrea Fiducia, la dirigente del Commissariato di Polizia di Faenza Silvia Gentilini e il Comandante della Polizia Locale Paolo Ravaioli.

È stata l'occasione per una ricognizione a trecentosessanta gradi dei principali elementi caratterizzanti i Comuni della Romagna Faentina in particolare in tema di sicurezza e per una puntuale verifica sulle risorse disponibili per garantire l'ordine pubblico e il controllo del territorio. Oltre alla riconferma dell'ampia disponibilità di collaborazione sancita con la firma del Patto sulla sicurezza urbana siglato nel giugno scorso dalla Prefettura e dai sindaci dell'Unione, è stata data notizia del finanziamento al 50% da parte del Governo di uno dei principali progetti qualificanti del Patto, l'estensione della rete dei varchi videosorvegliati sul transito dei veicoli, un modello virtuoso di controllo fino ad oggi finanziato in proprio dai Comuni e che pone l'Unione della Romagna Faentina all'avanguardia a livello regionale.