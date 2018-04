Il nuovo supermercato parte con le assunzioni: "Ma ci sono anche diversi svantaggi"

Si svolgeranno lunedì le selezioni per l'assunzione del personale del nuovo supermercato che aprirà a breve in via Romea sud, nell'area storicamente occupata dalla concessionaria auto Francia. "Sarà un supermercato di circa 2.400 metri quadrati, di cui 1.500 per la vendita, con 140 posti auto disponibili, che prende il posto del vecchio stabile, abbandonato da anni e in rovina, utilizzato anche come bivacco occasionale di senza tetto, che è stato raso al suolo", spiega il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che elenca quelli che definisce 'vantaggi' e 'svantaggi' della nuova apertura. "Questo nuovo insediamento, rafforzando l’insufficiente concorrenza e quindi la libera scelta dei consumatori, può essere vantaggiosa per le borse familiari, oltre a produrre nuovi posti di lavoro - spiega il consigliere di opposizione - Ma non sono da poco gli svantaggi, che chiamano in causa la gestione politica della città. Il primo, osteggiato dalle organizzazioni dei commercianti a ogni nuovo colpo inferto dall’amministrazione comunale ai loro associati, è che di supermercati a Ravenna ce ne sono già troppi ed altri ne stanno arrivando. Il Pd addebita alla liberalizzazione del commercio, decretata dal ministro Bersani (loro ex) nell’ormai lontano 1998, la proliferazione selvaggia degli esercizi di vendita in Italia. Ma sta agli strumenti urbanistici dei Comuni stabilire dove e come tale tipo di edificazioni può sorgere. In vent’anni, c’è stato tutto il tempo per stabilire uno sviluppo equilibrato del territorio, evitandone una fila di nuove".

Ancisi, tra gli svantaggi, elenca anche il tema 'necropoli', già sollevato dal capogruppo di Ama Ravenna Daniele Perini in una recente interrogazione: "Sotto il terreno ex Francia esiste infatti la “Necropoli di viale Europa”, così definita nella mappa interattiva della fondazione Ravennantica, in cui si dà atto di “un consistente campione di sepolture comprese fra il 1° e il 3° secolo”, scoperto negli anni novanta con gli scavi del vicino sottopassaggio ferroviario, “alta potenzialità archeologica” riconosciuta anche dalla Soprintendenza. Occasione mancata per allargare - a pochi mesi dall’inaugurazione del nuovo museo di Classe - la conoscenza dell’area, collegando Classe e tutte le aree dell’antico porto imperiale con l’antica zona Cesarea. Traffico impossibile? Ma questo è latte versato, su cui si può solo invocare di non spargerne altro. Resta però la controindicazione legata ai problemi di viabilità e circolazione stradale che un insediamento come questo amplifica. Già ora l’ingresso nella zona ex Francia, dove esistono solo delle officine, è difficoltoso e rischioso per chi proviene - in salita e dopo aver superato la rotonda più caotica di Ravenna - da nord, dovendo impattare col traffico notevole e spesso troppo veloce che scende dal Ponte Nuovo. Impossibile pensare che venga mantenuto con l’aumento esponenziale di mezzi richiamati dal supermercato. Anche di questo avrebbe dovuto tener conto la programmazione urbanistica".

Il consigliere domanda dunque al sindaco se "condivide l’esigenza e si impegna a non spargere altri grandi esercizi commerciali su Ravenna; se intende superare e in che tempi la perniciosa mancanza di una Carta delle potenzialità archeologiche, in ritardo da anni sul dovuto, a cui conformare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale; se ci sia un progetto di revisione della viabilità e della circolazione stradale per fronteggiare l’aumento di traffico indotto dal prossimo supermercato e quale sia".