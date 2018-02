Il nuovo video di Lorenzo Bask tra piazza Kennedy, Darsena e Rocca Brancaleone

E' stato pubblicato proprio nel giorno di San Valentino il nuovo video di Lorenzo BasK, il giovane artista di strada "dal cappello rosso" che spesso si vede suonare e cantare per le vie di Ravenna, ma anche in tutto il ravennate fino al riminese. Il video della canzone "Oramai" è stato girato lunedì 5 febbraio in piazza Kennedy, dove tanti aspiranti ballerini si sono recati per creare una coreografia di "danza urbana" sulle note del chitarrista. Nel video si vedono anche i binari della stazione ferroviaria, la Rocca Brancaleone, la Darsena e il centro città in una panoramica dall'alto.