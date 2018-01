Il cantante dei Caiman gira un videoclip "latin dance" nei luoghi più belli di Lugo

E' stato girato interamente a Lugo il videoclip di “Muevete”, singolo in chiave latin dance di Ivan Bruhn - noto per essere il cantante del gruppo Caiman, famosi per il loro sound e per la forza trascinante dei ritmi latini. Il brano è stato prodotto da Alain Dj (Alain Marchetti) mentre il videoclip è stata realizzato nei luoghi più suggestivi e rappresentativi di Lugo, tra i quali la Rocca Estense, il monumento a Francesco Baracca, il Pavaglione e nella giostra per bambini posizionata ai piedi del castello.