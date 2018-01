Il palloncino lanciato nella Nott de Bisò è volato fino in Croazia

Un palloncino della Nott de Bisò è arrivato fino in Croazia. Come da tradizione venerdì sera in piazza del Popolo a Faenza, pochi minuti prima del rogo del Niballo, sono stati lanciati i palloncini con i biglietti omaggio per le giostre del Palio del Niballo 2018. Uno di questi palloncini è arrivato fino a Rajki, un paesino dell'entroterra istriano a circa 40 chilometri a nord di Pola. Eduard Filipcic Rozze, che l'ha ritrovato, ha mandato al Comune di Faenza una simpatica mail, scritta fra l'altro in un ottimo italiano, unitamente a una fotografia. "Domenica pomeriggio ho trovato nella mia vigna il vostro invito per la Notte de Bisò completo del palloncino bucato e delle corde. Verremmo volentieri, ma quest'anno non possiamo siccome abbiamo un figlio di soli tre mesi. Volevo solo avvisarvi fino a dove è arrivato il vosto invito, addirittura oltremare, in Croazia".