"Il pane del sorriso": Il terzo mondo onlus in piazza per aiutare i bambini

Da mercoledì mattina fino a sabato in piazza del Popolo a Ravenna, in uno dei capanni allestiti per le festività natalizie, saranno presenti i volontari dell'associazione Il Terzo Mondo Onlus. In questa occasione sarà possibile, con una piccola offerta, sostenere i progetti dell'associazione portandosi a casa un calendario dell'associazione e una scatola di pane bauletto a lunga conservazione e pronto al consumo.