Il passaggio a livello chiude per 20 giorni ad auto e pedoni

Il passaggio a livello di via Fabbra a Faenza, al km 7+190 sulla linea ferroviaria Faenza-Russi, sarà chiuso al traffico dalle 22.00 di venerdì 3 maggio. La chiusura, dovuta a lavori straordinari di adeguamento della linea ferroviaria, si protrarrà fino alle 22.00 del 22 maggio prossimo. Il divieto di transito riguarda non solo i veicoli a motore, ma anche i pedoni. L’interruzione sarà indicata in tutte le strade comunali vicine con pannelli a fondo giallo, cinquanta metri prima dell’intersezione con la via Fabbra.

Proseguono intanto i lavori di manutenzione, estensione e potenziamento della rete del gas in via Gatti, eseguiti dalla società Cbr di Rimini per conto di Italgas. Fino al 10 maggio prossimo in via Gatti si circolerà pertanto solo a senso unico con direzione centro città (da via Ravegnana verso via Granarolo) e con divieto di transito ai mezzi pesanti, che alla rotonda di via Giovanni Paolo II dovranno svoltare a destra per raggiungere Faenza dalla via Granarolo.