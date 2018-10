Il Pavone d'oro compie 50 anni: al via le iscrizioni dei giovani cantanti

Saranno aperte da sabato 20 ottobre fino al 24 novembre 2018 le iscrizioni per partecipare alla 39esima edizione del Pavone d’Oro, il tradizionale concorso canoro riservato agli under 18, ideato a Faenza da don Italo Cavagnini nel 1969 (con uno stop di 11 anni negli anni '80). Nel 2019 saranno dunque passati 50 anni esatti da quando il prete 'rock' pensò a una iniziativa cittadina (l'unica in quel periodo) dedicata ai giovani, ai bambini e alla musica. “Chi canta prega due volte e chi suona va in Paradiso!”, soleva spesso ripetere don Italo ai 'suoi' ragazzi.

Quest'anno saranno dunque molte le iniziative per celebrare questo anniversario: testimonianze, mostre video e fotografiche e altro ancora. Proprio per questo motivo la manifestazione si svolgerà un po' in anticipo rispetto agli altri anni: dal 14 al 16 febbaio 2019 le semifinali al Teatro San Giuseppe e sabato 2 marzo 2019 la finale al Masini. I partecipanti verranno suddivisi in tre categorie in base all'età: Categoria A fino ai 9 anni, Categoria B dai 10 anni ai 14 anni (compresi) e Categoria C dai 15 anni ai 18 anni (compresi). Alla finale si esibiranno i primi 6 classificati delle categorie A, B e C scelti da una giuria formata da esperti del settore musicale. Vi sarà un vincitore per categoria ed un vincitore assoluto che verrà scelto dalla categoria C.

Peculiarità del concorso la musica completamente live, con le due band del Pavone d’Oro che suoneranno tutti i brani in gara. Ad accompagnare i bambini della categoria A sarà invece per il terzo anno consecutivo il coro “Le Voci Bianche del Pavone D'oro” che, oltre a fare da supporto ai giovani cantanti in gara, partecipa regolarmente a concerti, serate e animazione di sante Messe. Al concorso ci si potrà iscrivere da quest'anno esclusivamente online compilando il form elettronico nella sezione "iscrizioni" sul sito internet della gara. All'atto dell'iscrizione ogni partecipante dovrà indicare un brano scelto e un brano di riserva.