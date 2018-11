Il Pd aderisce alla mobilitazione contro il "Ddl Pillon": se ne parla in un dibattito

La Conferenza provinciale delle donne democratiche e il Partito Democratico di Ravenna aderiscono alla mobilitazione nazionale del 10 novembre contro il Ddl Pillon promossa dall’associazione nazionale D.i.Re. “La norma rende più costoso il procedimento di separazione - spiegano - con lungaggini burocratiche e senza tutele per il coniuge più debole economicamente. L’obbligo di mediazione nei casi di violenza latente o non dichiarata costituisce un ostacolo nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Riguardo al domicilio del minore non c’è valutazione sulle singole soggettività e si promuove una normativa fortemente segnata da aspetti patrimoniali degli adulti".

Anche il Partito Democratico ha organizzato un incontro di mobilitazione contro il provvedimento che si terrà lunedì 12 novembre, alle ore 20.30, a Palazzo Vecchio in piazza della Libertà 4 a Bagnacavallo dove interverranno Manuela Liverani, avvocata esperta diritto di famiglia e tutela delle donne e dei minori; Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo; Nadia Somma, counselor Demetra donne in aiuto; Valeria Valente, commissione giustizia Senato.