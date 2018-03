"Il più grande pasticcere" Caridi entra nell'èlite della pasticceria d'alto livello

"Oggi mi sento soddisfatto, un altro traguardo è arrivato". Sebastiano Caridi, pastry chef nel suo Atelier del dolce di Faenza e noto per essere il vincitore della seconda edizione del talent Rai “Il più grande pasticcere", ha annunciato nei giorni scorsi di essere entrato ufficialmente a far parte nell'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi).

"Non è un punto di arrivo, è uno stimolo per andare avanti - spiega il 29enne calabrese, ma faentino d'adozione - Con l'accesso in Accademia mi sento in dovere di continuare a far bene il mio lavoro, anzi, di migliorare sempre più. Un motivo in più per continuare a stupirvi tutti i giorni". Caridi, per l'esame d'accesso all'Accademia, ha presentato un'elegante scultura in cioccolato sulla quale ha appoggiato una torta, chiamata appunto 'torta Accademia", che i più golosi potranno assaggiare nella pasticceria faentina del pastry chef.