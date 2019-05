Il podio del concorso 'Scenari di innovazioni' è tutto faentino

Lunedì 29 aprile, nel contesto della Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze, si è svolta la consegna degli attestati ai vincitori della 14esima edizione di "Scenari di Innovazione", il concorso di idee per la progettazione di prodotti per l'artigianato e l'industria artistica toscana. Il progetto, realizzato da Artex e promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con CNA Toscana e Confartigianato Imprese Toscana, si pone l'obiettivo di incentivare i processi di innovazione nel settore delle produzioni artistiche e tradizionali grazie alla creazione di rapporti diretti tra le scuole di istruzione secondaria e terziaria ad indirizzo artistico-progettuale ed il mondo produttivo toscano.

Per questa edizione del concorso, il cui tema era "Dall'Arte Etrusca al Design dell'Artigianato Toscana", sono arrivati 200 diversi elaborati progettuali, inviati da 19 scuole ad orientamento artistico suddivise tra Scuole Medie Superiori e Università. Il primo, secondo e terzo premio della sezione Università sono stati tutti assegnati a studenti del terzo anno I livello di Isia Faenza, coordinati da Maurizio Fiori e Giovanni Ruggiero.

Primo premio "Volo in mongolfiera" - Progettazione cassa altoparlante inserita in scocca metallica con led luminosi, Designer Amelia Pioltelli, Docenti coordinatori Maurizio Fiori, Giovanni Ruggiero

Secondo premio "Penso dunque sono" - Lampada stilizzata ispirata a vasi estruschi, Designer Matteo Lamourt, Docenti coordinatori Maurizio Fiori, Giovanni Ruggiero

Terzo premio "Preferivo i fenici" - Lampada da tavolo e sospensione ispirata ai candelabri etruschi, Designer Mariarosaria Iavarone, Docenti coordinatori Maurizio Fiori, Giovanni Ruggiero.

Menzioni speciali della giuria hanno riguardato tre studenti di Isia Faenza: Beatrice Lecci, Susanna Baccarin e Marco Poddesu. Le studentesse Sara Belletti e Alessandra Titarelli si sono aggiudicate, invece, una segnalazione speciale.