Il ponte mobile chiude per lavori: trasporto pubblico potenziato e gratuito

A partire da lunedì 15 ottobre saranno realizzati lavori di manutenzione sul ponte mobile pedonale di Casalborsetti. Per consentire l’esecuzione di tali lavorazioni il ponte non sarà utilizzabile per una decina di giorni circa. E’ stato previsto un servizio aggiuntivo di autobus: la navetta percorrerà le vie Al Mare – delle Viole – delle Gardenie – degli Scariolanti – delle Maone – Spallazzi – Ortolani – Ciceruacchio – Casalborsetti – Spallazzi – delle Maone – degli Scariolanti – Spallazzi – Al Mare, con corse in partenza da viale Al Mare alle 9.20 e alle 10.20 al fine di garantire un servizio ogni ora nella fascia oraria mattutina oltre a quelli previsti alle 8.20 e alle 11.20 (verranno esposti orari alle fermate) tenuto anche conto che in tale periodo tutte le corse esistenti della linea 90 effettueranno il transito anche verso la parte sud della località.

Tutte le corse autobus si svolgeranno solo nei giorni feriali. Il servizio è gratuito sia per la navetta che per tutte le corse della linea 90 limitatamente al tratto percorso dalla navetta e per il periodo necessario al completamento dei lavori. Verranno rilasciate apposite tessere di libera circolazione ritirabili presso: San Marino Cafè sempre aperto; Zocalo Café lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 7 alle ore 14; martedì e sabato dalle ore 7 alle ore 19; Pro Loco Casal Borsetti mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 11.