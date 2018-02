Il Porto fa sistema al servizio della scuola

Giovedì mattina il terminal Sapir al porto San Vitale ha aperto le proprie barriere per ricevere gli studenti delle due classi terze dell’Itis Baldini, indirizzo logistica. Una consuetudine inaugurata quando tale indirizzo era stato appena istituito, nell’autunno 2014, e che si è rinnovata ogni anno all’inizio del triennio di specializzazione. Quella che era iniziata come una sorta di gita scolastica è diventata la tappa di un articolato percorso di alternanza scuola lavoro, costruito concordemente da scuola e impresa, in piena adesione allo spirito della legge 107/2015.