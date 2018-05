Il Premio Baracca va al Colonnello pilota dell’Aeronautica militare Roberto Bassi

Mercoledì nella Sala giunta della Rocca di Lugo il sindaco Davide Ranalli ha consegnato al comandante Roberto Bassi il Premio Baracca, annunciato come da tradizione in occasione della Festa del Cavallino Rampante lo scorso ottobre. Roberto Bassi, colonnello pilota dell’Aeronautica militare, è direttore della Scuola nazionale elicotteri “Guido Baracca” da 28 anni.

“Il comandante Bassi è alla guida di una delle più longeve e qualificanti scuole di volo d’Italia - ha dichiarato Ranalli - Questo premio è stato sempre conferito a personalità distintesi nel campo dell’innovazione e della tecnologia; nell’anno del centenario della morte di Francesco Baracca, abbiamo scelto di dare particolare concretezza a questo riconoscimento, scegliendo di destinarlo a una figura locale, distintasi per un’attività formativa legata al volo”. Roberto Bassi era accompagnato dal Colonnello Marco Buscaroli, vicepresidente dell’aeroclub “Francesco Baracca”, e da Marta Bertini, responsabile della segreteria della scuola di volo. Insieme al sindaco era presente l’assessore alla Promozione urbana Pasquale Montalti.

“Sono estremamente onorato per questo riconoscimento - ha dichiarato Bassi -, che ritiro a nome dell’intera scuola di volo; e lo sono ancora di più se guardo ai miei predecessori, tra i quali figurano persino astronauti. Ringrazio l’Amministrazione comunale per l’attenzione che dedica alla scuola di volo e per il costante impegno nel promulgare la passione per la cultura aeronautica”. Il premio “Francesco Baracca” è stato istituito nel 2005 ed è riservato a personalità che si siano distinte nel campo dell'innovazione tecnologica e scientifica, per il coraggio e la ricerca di nuove frontiere.