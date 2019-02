Il premio 'Giovanni Mazzotti' a Erennio Natale del master di Vocologia clinica

Si è tenuta domenica, presso il Palazzo del Comune di Ravenna, la consegna del Premio “Giovanni Mazzotti” attribuito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna a Erennio Natale, iscritto al Master in Vocologia Clinica promosso dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Il Presidente della Fondazione Cassa, Ernesto Giuseppe Alfieri ha voluto, consegnando il premio, ricordare la figura di Giovanni Mazzotti, “illustre cattedratico e scienziato romagnolo, che, anche nella sua lunga esperienza di Amministratore della Fondazione, dal 2000 al 2011, è stato sempre sensibile e partecipe alle problematiche e aspettative del nostro territorio. L’amore che nutriva per la Romagna e per la sua terra d’adozione, Bologna, lo ha portato a essere un sicuro punto di riferimento per l’insediamento e il consolidamento del Polo Universitario ravennate, nel quale è stato anche valentissimo docente nei Corsi di Laurea d’Infermieristica e Logopedia della Facoltà di Medicina e Chirurgia”.

“Ringrazio sinceramente la Fondazione della Cassa di risparmio di Ravenna per aver attribuito questo premio alla memoria del professor Giovanni Mazzotti, nato a Ravenna e prematuramente scomparso, figura accademica di primo piano, che rivestì incarichi prestigiosissimi, come la presidenza del Corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università di Bologna e quella del Collegio italiano dei docenti di Anatomia umana, ricevendo autorevoli riconoscimenti - ha commentato il sindaco Michele de Pascale - Importantissima fu anche la sua attività scientifica".

Al professor Mazzotti si deve un impegno fondamentale per la presenza della Scuola di medicina nel territorio della provincia di Ravenna. Fu il primo a porre con forza il tema del rapporto tra la sanità ravennate e l’Università di Bologna e in questo senso la nascita del Master in Vocologia clinica e le altre attività che stanno coinvolgendo in questi anni Ausl Romagna e Unibo nel nostro territorio, sono indiscutibilmente attribuibili al suo merito".

Il Master in Vocologia Clinica, promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, rappresenta il primo master attivato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia a Ravenna ed ha il patrocinio del Comune di Ravenna e della Fondazione Flaminia. Il master in Vocologia clinica è rivolto a professionisti sanitari, medici e logopedisti, che si occupano di disturbi della voce e delle disfonie di qualsiasi genere e causa. Questo consentirà di avvicinarsi allo “strumento voce” in ogni suo aspetto e di prendersene cura nella clinica e nella terapia farmacologica, riabilitativa e chirurgica, in qualsiasi età la problematica vocale si manifesti. Tutti i partecipanti svolgeranno anche un periodo di tirocinio all’interno del Laboratorio della Voce e del Linguaggio di Ravenna diretto da Franco Fussi, medico-chirurgo, foniatria e otorinolaringoiatria di fama internazionale.

Giovanni Mazzotti, nato nel 1948 a Ravenna, illustre cattedratico e scienziato già, tra l’altro, Presidente del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna e autorevole componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna si laureò in Scienze Biologiche e in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, divenne Docente di Anatomia Umana dal 1972 e Professore ordinario dal 1980. Ha trascorso numerosi periodi di soggiorno all’estero dove ha sviluppato collaborazioni scientifiche e didattiche. E’ stato membro del comitato amministrativo, del comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma e membro del Comitato Scientifico del Programma Nazionale di Ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità “Prevenzione dei fattori di rischio della salute materno infantile”. Dal 1992 al 2005 è stato Presidente della Croce Rossa Italiana, Sezione della Provincia di Bologna. E’ stato inoltre Presidente dell’European Federation for Experimental Morphology (EFEM); presidente del collegio dei docenti di Anatomia, membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bologna, è stato responsabile per parte italiana della Convenzione tra la New York University, l’università di Buffalo e di San Antonio, Texas e l’Università di Cardiff. E’stato socio dell’Ordine della Casa Matha di Ravenna fin dal 1980, Direttore e relatore dei corsi di istruzione superiore della Universitas Domus Mathae de Ravenna. E’ stato autore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche.